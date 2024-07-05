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بشرى لمرضى غسيل الكلى

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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، "ان المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي استعرض، في إطلالاته الإعلاميّة الأخيرة أمام الرأي العام، الواقع الحقيقي في الصندوق من الجانب المالي والإجتماعي والصحّي، واضعاً كلّ الأطراف المعنيّة أمام مسؤولياتها، وعلى رأسها الضمان، حيث أكّد التزام إدارته بالدفعات الشهريّة للمستشفيات كي تبقى هذه الأخيرة قادرة على الاستمرار في تقديم أفضل خدمة صحيّة للمضمونين. 
وعليه، أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته بتاريخ 5/7/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 60  مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 581 مليار ل.ل. منذ مطلع العام.
كما طلب  كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين".
واشار البيان الى ان "هذا الإجراء الدّوري الذي خُصّ فيه مرضى غسيل الكلى من أجل ضمان استمرارية استفادتهم بنسبة 100% من التغطية الصحيّة سوف ينسحب على المسلك الجديد الذي اعتمدته إدارة الصندوق في ما خصّ الإستشفاء والمتعلّق بالأعمال الجراحية المقطوعة".
وفي هذا الإطار، دعا  المدير العام "المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع بتقديم معاملاتها إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري وشهريّ".

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