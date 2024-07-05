د.بديع جال على فاعليات سياحية في متحف عوده للصابون وشارك بإفتتاح الموسم الصيفي على زيرة صيدا البحرية: صيدا كنز سياحي هام واستثماره يعزز الإنماء والصمود

أكد رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع " أن مدينة صيدا هي كنز سياحي هام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهي تضم مرافق ومعالم أثرية وسياحية وتراثية وتاريخية تستقطب الوفود السياحية الداخلية المحلية والخارجية .

ودعا الدكتور بديع لإستثمار هذا الكنز بما يعود بالخير العام على المدينة واهلها والقاطنين فيها، منوها بالمبادرات الفردية والخاصة التي تعمل على الإستثمار في القطاع السياحي ومختلف القطاعات المنتجة، مشددا على أن هذا الإستثمار من شأنه تعزيز الحركة السياحية والإنماء والصمود في أرض الوطن ومواجهة كل التحديات الراهنة .

متحف الصابون

وكانت للرئيس بديع جولة مطولة مساء أمس على فاعليات سياحية في مدينة صيدا إستهلها بزيارة متحف عوده للصابون التراثي الذي كان يستضيف فقرات وأنشطة مختلفة في متحف الصابون ومعرضا لتعريف الوفود المحلية والأجنبية على صناعة الصابون التي إشتهرت بها عائلة عوده في صيدا.واستقبلت مديرة المتحف دانا مزهر موسى رئيس البلدية ورافقته في جولته الداخلية على أقسام المتحف.

كما تابع الدكتور بديع باهتمام أشغالا يدوية في كيفية تحويل الصابون لعدد من المنتجات الفنية الجميلة حيث تسلم هدية رمزية تم إنجازها خلال العرض عبارة عن مسبحة وطربوش من الصابون برائحة زهر الليمون. شاكراً للسيدة موسى هديتها .

واختتمت الجولة بالاستماع الى عزف على البيانو في المتحف قدمته الشابة المتألقة الآنسة تاتيانا موسى حيث أبدى رئيس بلدية صيدا إعجابه بمهارة ورقي عزفها متمنيا لها كل التوفيق .

وشكرت في المقابل السيدة موسى الدكتور بديع لجهود البلدية وإيفاد فرقها من أجل الحفاظ على نظافة الجدار المحاذي لسور مقبرة صيدا القديمة والممر التراثي من قلعة صيدا البرية باتجاه الشاكرية مرورا بمتحف الصابون . بعد ذلك كانت للرئيس بديع محطة قصيرة في مقهى بشاغة مقابل قلعة صيدا البحرية .

إفتتاح الموسم الصيفي في زيرة صيدا

ثم كانت لرئيس البلدية جولة بحرية حول القلعة وقاد زورقا برفقة صاحبه ايمن رنو وعدد من الأصدقاء خلال توجهه إلى مرفق جزيرة صيدا (الزيرة) للمشاركة في إفتتاح الموسم الصيفي لإستراحة رامي الرفاعي ليلا – نهارا للمرة الأولى برعاية مشتركة من بلدية صيدا وجمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا. وكان في إستقباله صاحبها الرفاعي، الذي رافقه في جولة عليها شارحا ما تقدمه من خدمات لرواد البحر وتمديد إستقبالهم حتى ساعات الليل .

وشارك في الإفتتاح جمع من الفاعليات : النائبان الدكتور أسامة سعد وعقيلته إيمان، والدكتور عبدالرحمن البزري ، وممثل منسقية تيار المستقبل في الجنوب السيد مازن حشيشو ، ممثل حركة أمل المهندس بسام كجك ، وعدد من قيادة التنظيم الشعبي الناصري ومدير مكتب النائب سعد طلال أرقدان، ورئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ربيع العوجي وعدد من أعضاء مجلس الجمعية، وعضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا، وعدد من المخاتير من صيدا وحارة صيدا وممثلين عن هيئات وجمعيات وشخصيات مختلفة.

واعرب الدكتور بديع عن "سروره وتشجيعه للمبادرات الفردية والخاصة التي تساهم في تعزيز الحركة السياحية والعجلة الإقتصادية متمنيا لصاحب الإستراحة كل التوفيق ، وأن يكون موسما بحريا صيفيا واعدا ."