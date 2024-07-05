مباراة اليوم بين يامال وجمال... إليكم ما كشفه المدرب الألماني!

أشار مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناجلزمان، إلى أنه لا يقضي الكثير من الوقت في التفكير في الإسباني لامين يامال بل يفكر أكثر في خططه بشأن لاعبه جمال موسيالا قبل مواجهة دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة.

يامال البالغ من العمر 16 عامًا، هو أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في بطولة أمم أوروبا، وقد اجتاح البطولة وساعد إسبانيا على تحقيق أربعة انتصارات متتالية بفضل سرعته ولعبه الإبداعي في مركز الجناح.

وقال ناجلزمان: "سيتعين على الألمان إيجاد طرق لاحتواء سرعة ومهارات المراهق، ولكنشخصيًا أعمل بشكل أكبر على المهاجم المبدع موسيالا".

وأضاف، "تركيزي أقل على يامال وأكثر على جمال، ومن الناحية الهجومية، يمكننا القيام بالكثير من الأشياء بأنفسنا".

ويذكر أنَّ موسيالا، هداف البطولة مناصفة، سجل ثلاثة أهداف حتى الآن.

وتابع، "إنه يامال موهبة كبيرة. لقد كان ثابتًا جدًا هذا العام ولا يوجد الكثير ممن يتمتعون بهذا الثبات، أيضًا مع ناديه برشلونة، و يامال يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وهو ما يعني أيضًا أن لاعبينا لديهم فرصة للصمود أمامهم، سنرى كيف سيكون رد فعله عندما تصبح الأمور صعبة".

ولفت ناجلزمان إلى أنه بينما كانت إسبانيا مليئة بالمواهب وابتعدت عن أسلوب التمرير "التيكي تاكا" الذي اعتادت عليه في السنوات السابقة، فإن فريقه هو الذي يحتاج إلى الاستحواذ على الكرة للسيطرة على المباراة.

وقال ناجلزمان: "لدينا توجه دفاعي مع اختلافات مختلفة ولكن لدينا الرغبة في امتلاك الكرة بأنفسنا، اللعب أكثر راحة عندما تكون مستحوذًا على الكرة".

"إسبانيا تضغط عاليًا لفرض انتقالات سريعة، وكذلك الفوز بالكرة في أعلى الملعب، هذه هي الجودة التي اكتسبوها ولم تعد مجرد تيكي تاكا".

كما لم يرغب مدرب ألمانيا في الكشف عن خططه للجناح الأيسر مع وجود ليروي ساني أو فلوريان فيرتز في تشكيلة الفريق اليوم الجمعة.

شارك ساني لأول مرة في البطولة خلال الفوز 2-0 على الدنمارك في دور الـ16.

وقال ردا على سؤال من سيبدأ من الاثنين "يمكنني الإجابة عليه لكني لا أريد الإجابة عليه، لا تزال لدينا بعض علامات الاستفهام، وما زلنا نريد التحدث عنها في الليلة الماضية."

وأضاف، "إذا كان عليك الاختيار بين فلو وليروي، فهذا ليس خيارًا سيئًا."

ويتطلع الألمان، الذين لم يهزموا إسبانيا في أي مباراة في البطولة منذ عام 1988، إلى لقبهم الأول منذ عقد بعد سلسلة من البطولات المخيبة للآمال.

تتضمن مسيرتهم الخالية من الانتصارات أمام الإسبان أيضًا هزيمة ساحقة 6-0 في دوري الأمم 2020.