لبنان إلى النصف النهائي... إليكم نسب وأرقام منتخب الباهاما!

ساعات ويستعدّ المنتخب اللبناني لإستكمال مشواره الرسمي إلى باريس 2024، على أمل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

انتقل رجال الأرز إلى مواجهات الدور الثاني التي تعدّ قوية ومنتظرة، حيث سيلعب لبنان ثاني المجموعة A مع متصدّر المجموعة B منتخب جزر الباهاما.

شعور السعادة الذي رافق جزر البهاما في دور المجموعات وفوزهم على كلّ من فنلندا وبولندا سيخفت، حيث ينتظرها تحدٍ مختلف في الدور نصف النهائي، بعدما أظهر لبنان عزيمة كبيرة للتغلب على أنغولا.

ومنتخب جزر البهاما الذي كان أول من حجز مكانه في الدور نصف النهائي، يتكوّن من نخبة لاعبي كرة السلة العالمية وعلى رأسهم Deandre Ayton والذي يلعب لصالح فريق Portland Blazers، كذلك يضمّ لاعبي نادي فيلاديلفا Buddy Hield، وEric Gordon.

وسيواجه لبنان المصنّف 28 عالميًا منتخب الباهاما المصنّف 57 عالميًا يوم السبت الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت.