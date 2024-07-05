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صحة وطب

هل يحمي زيت السمك الأطفال من السمنة؟

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أظهرت دراسة جديدة، نشرت عنها صحيفة "ميرور"، علاقة محتملة لزيت السمك في الوقاية من السمنة لدى الأطفال.
وقام فريق من الباحثين في جامعة سيراكيوز، بدراسة على الفئران لاختبار تأثير مكملات زيت السمك على صحة ذرية الفئران الذكور.
وقُسِّمَت الفئران الذكور إلى مجموعتين: الأولى تلقت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون مع إضافة زيت السمك، بينما تلقت المجموعة الثانية النظام الغذائي نفسه من دون زيت السمك.
بعد ذلك، أُجري تزاوج الفئران الذكور من كلتا المجموعتين مع إناث الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا صحيًا قليل الدهون.
وأظهرت نتائج الدراسة أنّ ذرية الفئران الذكور الذين تناولوا زيت السمك كانت أقلّ وزنًا، وأظهرت صحة استقلابية أفضل من ذرية الآباء الذين لم يتناولوا زيت السمك.
وتضمنت فوائد زيت السمك، تحسين تنظيم الجلوكوز وحساسية الإنسولين لدى ذرية الفئران الذكور، ما يُشير إلى دورٍ محتمل لزيت السمك في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.
ويُمكن أن تُساهم هذه الدراسة في تطوير إستراتيجيات جديدة لمنع السمنة لدى الأطفال، وتُشجّع على اتباع أنماط غذائية صحية غنية بزيت السمك.

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