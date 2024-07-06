متعاقدو التعليم الاساسي والثانوي الرسمي: لرفع اجر الساعة في التعليم الاساسي إلىى 700 ألف ليرة وفي الثانوي إلى مليون

أصدرت لجنتا "المتعاقدين في التعليم الاساسي"، و"متعاقدي الثانوي"، مختلف التسميات، بيانا مشتركا، توجهوا فيه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، "الذي كان الداعم الأساسي لإجراء الامتحانات الرسمية الموحدة لكل طلاب لبنان". كما وشكروا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي.

وطالب الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي والثانوي الرسمي برفع اجر ساعة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الى قيمة 700 الف ليرة لبنانية والثانوي مليون ليرة لبنانية، وإاعطاء بدل انتاجية كحد اقصى 1000$ شهريا وفقا لعدد ساعات الاستاذ المتعاقد.

كما وطالبوا أيضا بـ"تعديل مرسوم بدل النقل من 3 ايام الى 5 ايام (لان الدوام الرسمي والحضور هو 5 ايام)، وبالعمل على صياغة اقتراح واقرار قانون للضمان الاجتماعي والصحي للاساتذة المتعاقدين بالساعة شرط ان لا يقل عدد الساعات الاسبوعية 18 ساعة كحد ادنى، وبالعمل على صياغة اقتراح واقرار قانون لاعطاء منح مدرسية للاساتذة المتعاقدين بالساعة شرط ان لا يقل عدد الساعات الاسبوعية 20 ساعة كحد ادنى. خاصة في ظل صعوبة ادخال الاساتذة الى ملاك الوزارة".

ومن المطالب أيضا "امضاء عقود الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي واحتساب سنوات خدمتهم".

وعلى صعيد المواد الاجرائية، نقل الاعتمادات من بند المساهمات الى موزانة وزارة التربية، والعمل على تعديل اجر احتساب تعويض نهاية الخدمة للاساتذة المتعاقدين الذين يبلغون سن التقاعد 500 الف ليرة بدلا من 20 الف ليرة.