بايدن عن المناظرة: كنتُ مرهقًا... كانت ليلة سيّئة!

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن مجدداً مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب في 27 حزيران بأنها "حلقة سيئة"، قائلاً إنه المرشح المناسب لهزيمة ترامب في انتخابات تشرين الثاني.

وقال بايدن (81 عاماً) للمذيع جورج ستيفانوبولوس في مقابلة مسجلة في ماديسون في ولاية ويسكونسن: "لا يوجد مؤشر على أي حالة خطيرة. كنت مرهقًا. لم أستمع إلى غرائزي فيما يتعلق بالاستعداد... كانت ليلة سيئة".

وأضاف بايدن بصوت أجش وهو يتعثر بين الحين والآخر في كلماته: "لقد قضيت ليلة سيئة. لا أعرف السبب".

وسأل ستيفانوبولوس بايدن بلطف ولكن مراراً وتكراراً حول ما إذا كان واقعيًا في اعتقاده بأنه قادر على التغلب على ترامب، في ظل اتساع الفارق بين نسب تأييد الاثنين في استطلاعات الرأي وتزايد القلق لدى الديمقراطيين.

وقال بايدن لستيفانوبولوس في المقابلة: "لا أعتقد أن أي شخص أكثر تأهيلاً"، مضيفاً أن استطلاعات الرأي غير دقيقة.

وردًا على سؤال عما إذا كان سينسحب إذا قال أقرانه الديمقراطيون في الكونغرس إنه يضر بفرص إعادة انتخابهم في تشرين الثاني، قال بايدن: "إذا خرج الرب القدير وأخبرني أنني قد أفعل ذلك".