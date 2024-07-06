هل حرم الحكم ألمانيا من ركلة جزاء؟

أثارت حالة تحكيمية الكثير من الجدل خلال المباراة التي جمعت منتخبي إسبانيا وألمانيا، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، في ألمانيا.

وسدد اللاعب الألماني جمال موسيالا كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بيد المدافع الإسباني مارك كوكوريلا، وذهب إلى خارج أرضية الملعب.

وطالب لاعبو المنتخب الألماني بركلة جزاء، ولكن حكم الساحة الدولي الإنجليزي، أنتوني تايلور (45 عاما)، لم يحتسب شيء.

ويرى البعض أن سبب عدم احتساب ركلة الجزاء هو وجود تسلل على المهاجم الألماني فولكروغ قبل لمسة اليد الواضحة على كوكوريلا.