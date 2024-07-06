ارتفاع جديد وتدريجيّ في درجات الحرارة الأحد والاثنين

يؤثر طقس حار على لبنان مع انخفاض بدرجات الحرارة، خصوصًا جبلًا.

وتبقى نسب الرطوبة عالية جدًا ساحلًا وفي المحيط مما يزيد من الشعور بالحرّ.

وترتفع من جديد وتدريجيًا درجات الحرارة الأحد والاثنين.

وتتدفق الرطوبة في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة، ممّا سيؤدي ذلك الى تشكل السحب والضباب جبلًأ في الايام المقبلة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو : رطب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط الى مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد :

غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل

الاثنين :

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل