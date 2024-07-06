نبذة عن حياة الرئيس الإيراني المنتخب الإصلاحي بزشكيان

قالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، إن المرشح المعتدل مسعود بزشكيان، الذي تعهد بانفتاح إيران على العالم وتوفير الحريات التي يتوق لها الشعب، فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الجمعة.بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأضافت "بحصوله على غالبية أصوات (الناخبين) يوم الجمعة، يصبح بزشكيان الرئيس الإيراني المقبل". من هو بزشكيان؟

ولد مسعود بزشكيان في 29 سبتمبر 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.

وهو أكبر المرشحين سنا والوحيد بين المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران المنتمي للتيار الإصلاحي.

عمل الطبيب الجراح بزشكيان وزيرا للصحة خلال الفترة من 2001- 2005 في الحكومة الثانية لمحمد خاتمي.

بأول تصريح له يؤكد أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"

فوز الإصلاحي بزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية

عضو في البرلمان عن منطقة تبريز لخمس دورات متتالية.

نائب رئيس البرلمان خلال الفترة من 2016- 2020.

استبعد من خوض الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في 2021 لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق عليه.

وجاهر بانتقاده لموقف السلطات بشأن وفاة الشابة مهسا أميني في 2022.