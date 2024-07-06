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صيدا

بيان توضيحي واعتذار من شركة NTCC

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تحيط شركة Ntcc  اهالينا الكرام علما أن عطلا ميكانيكيا طرأ على إحدى شاحنات الشركة  المخصصة لجمع ونقل النفايات وذلك في الشارع المؤدي لساحة القدس في صيدا.
وحاولت فرق الشركة إصلاح العطل في مكانه ولكن من دون جدوى، كذلك حاولت تأمين "زحًافة" كبيرة لنقل الشاحنة ولكن تعذًر تأمين المطلوب لتزامن توقف الشاحنة مع عطلة الجمعة.
وقد عملت الشركة صباح اليوم السبت على سحب الشاحنة لصيانتها.
و تمً تنظيف الطريق كاملاً مع رش الكلس.
واذ نأسف  لما تسبب به هذا الأمر الطارئ  الخارج عن ارادتنا من ازعاج او ارباك، فإننا نتقدم من الاهالي الكرام بخالص اعتذارنا. 

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