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رقم فلكي.. إليكم كم بلغت قيمة مزايدة نقل مباريات كرة السلة اللبنانية

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تمكنت قناة الـ"mtv" من الفوز بمزايدة نقل وقائع مباريات كرة السلة اللبنانية تلفزيونيا، بمبلغ فلكي تعدّى 10 ملايين دولار.
وبعد ساعتين وربع من التنافس بين "mtv"  و "lbci"، رست المزايدة التي قام بها الاتحاد اللبناني لكرة السلة لصالح "mtv" بمبلغ وقدره 10 ملايين و670 ألف دولار لمدة 4 سنوات.
وأكّد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي بأن هذه المزايدة اثبتت قيمة كرة السلة في لبنان ومدى أهميتها، وهذا من شأنه أن يساهم في تطوير كرة السلة اللبنانية أكثر في المستقبل.

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