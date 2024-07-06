شهيد إثر غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت رابيد عند مدخل بلدة شعث البقاعية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن سقوط شهيد إثر غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدف رابيد عند مدخل بلدة شعث في البقاع.



ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" عن تفيذ عمليتين عسكريتين ضد موقع رويسات العلم وضد مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 الإسرائيلية في بيت هلل.