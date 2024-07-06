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الجيش الإسرائيلي: اغتيال ميثم العطار وهو مسؤول في منظومة الدفاع الجوي التابعة للحزب

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتياله عنصر "حزب الله" ميثم العطار، زاعمًا أنّه "مسؤول في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله".
وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ميثم مصطفى العطار "هادي" مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية رابيد في محيط بلدة شعث.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.

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