في اليوم الـ275 للعدوان: شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة من القطاع

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم، في قصف صاروخي ومدفعي واطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مسعفين انتشلوا جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو حصيرة في منطقة الميناء غرب مدينة غزة، فيما لا زال البحث جار عن مفقودين تحت الأنقاض، وجرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني.

وأضاف ان "ستة مواطنين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ونقلوا الى المستشفى المعمداني في المدينة".

وأشار إلى أن "طائرات الاحتلال أغارت على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي على مخيم البريج وشرق منطقة المغراقة وسط قطاع غزة".

كما أصيب أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزل عائلة راضي بمخيم النصيرات، وتم نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وقال المراسل إن "ستة مواطنين بينهم طفلان استشهدوا جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة جوادة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقل الشهداء إلى مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح"، مضيفا ان "ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء استهداف قوات الاحتلال مبنيي البريد والداخلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر بالمدينة".