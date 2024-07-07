الحزب: استهداف جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وموقع البياض

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصدٍ ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 7/7/2024 بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها بشكلٍ مباشر واندلعت النيران فيها وأوقعوا جنود العدو بين قتيلٍ وجريح.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (14:45) من بعد ظهر يوم الأحد 07-07-2024 موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏