صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

الحزب: استهداف جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وموقع البياض

صيدا اون لاين

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصدٍ ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 7/7/2024 بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها بشكلٍ مباشر واندلعت النيران فيها وأوقعوا جنود العدو بين قتيلٍ وجريح.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (14:45) من بعد ظهر يوم الأحد 07-07-2024 موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

اقرأ أيضا

الراعي: نعيش أزمة حقيقة في لبنان فلا بدَّ من العودة إليها لكي ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهوريّة وفقاً للدستور

الحزب: استهداف جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وموقع البياض

استراحة الرفاعي تفتتح الزيرة ليلاً.. خطوة لتنشيط السياحة في صيدا

عودة: على المجلس النيابي إفساح المجال لغيره

"جمعية محمد زيدان" تتابع اعمال الترميم التي تقوم بها في"سوق النجارين" في صيدا القديمة

هكذا يبدو طقس مطلع الأسبوع... اليكم التفاصيل

تم نسخ الرابط