الحزب: استهداف جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وموقع البياض
اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصدٍ ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في نقطة المقتل، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 7/7/2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر واندلعت النيران فيها وأوقعوا جنود العدو بين قتيلٍ وجريح.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من بعد ظهر يوم الأحد 07-07-2024 موقع بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.