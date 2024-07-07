غالانت: إذا وصلنا إلى تسوية لعودة الاسرى من غزة فهذا لا يلزمنا بوقف إطلاق النار مع الحزب

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على انه "إذا وصلنا إلى تسوية لعودة المختطفين فهذا لا يلزمنا بوقف إطلاق النار مع حزب الله، ونحن نعمل على تقليل قدرات العدو على العمل وهذا ما نفعله على كل الجبهات".

واعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريح له من الحدود الشمالية، بانه قتلنا نحو 450 عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان وهذا أمر مهم جدا، كما اننا قتلنا 15 من قادة الألوية وثلاثة من قادة الفرق من حزب الله.

ولفت غالانت الى ان عدونا لا يفهم سوى لغة القوة سواء في غزة أو لبنان، وعلينا مواصلة الاستعداد على الحدود الشمالية مع لبنان.