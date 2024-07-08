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أدرعي: اعترضنا هدفًا جويًا مشبوهًا فوق أجواء لبنان وآخر كان بطريقه نحو إسرائيل من جهة البحر الأحمر

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زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "الدّفاعات الجوّيّة اعترضت قبل قلبل هدفًا جوّيًّا مشبوهًا فوق الأجواء اللّبنانيّة، حيث لم يخترق الهدف الأجواء الإسرائيليّة ولم يتمّتفعيل الإنذارات وفق السّياسة المتّبعة".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، اعترضت طائرة حربيّة هدفًا جوّيًّا مشبوهًا كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيليّة من جهة ​البحر الأحمر​"، لافتًا إلى أنّ "الهدف لم يخترق الأجواء الإسرائيليّة، ولم يتمّ تفعيل الإنذارات وفق السّياسة المتّبعة".

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