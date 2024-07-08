مطار بيروت لن يتمكن من العمل طويلًا على نظام المولدات والمعنيون يناشدون حل أزمة التيار

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "​مطار بيروت الدولي​ لن يتمكّن من الاستمرار طويلًا بالعمل على نظام المولّدات، وأنّ المعنيّين فيه يناشدون وزارة الطاقة والمياه حلّ أزمة التيّار بشكل عاجل".

وأشارت إلى أنّ "وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ تواصل مع وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، لتأمين الكهرباء لمطار بيروت الّذي يعمل حاليًّا على المولّدات، فكان الجواب: "ما تتّكلوا على كهرباء الدّولة لايّام عدّة".