صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

مطار بيروت لن يتمكن من العمل طويلًا على نظام المولدات والمعنيون يناشدون حل أزمة التيار

صيدا اون لاين

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "​مطار بيروت الدولي​ لن يتمكّن من الاستمرار طويلًا بالعمل على نظام المولّدات، وأنّ المعنيّين فيه يناشدون وزارة الطاقة والمياه حلّ أزمة التيّار بشكل عاجل".
وأشارت إلى أنّ "وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ تواصل مع وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، لتأمين الكهرباء لمطار بيروت الّذي يعمل حاليًّا على المولّدات، فكان الجواب: "ما تتّكلوا على كهرباء الدّولة لايّام عدّة".

اقرأ أيضا

وفاة دلال محمود سمورة، الدفن ظهر يوم الإثنين في 8 تموز 2024

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لأخذ العلم وترشيد استهلاك المياه، التقنين الكهربائي سيؤثر على التغذية بالمياه

نفّذ أكثر من عملية سرقة من داخل منازل وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

بعدما أنقذ شابين سابقاً... عنصر في قوى الأمن ينقذ شاباً آخر من الغرق!

سلام يدعو لإعلان حالة طوارئ!

أسعار الذهب تقفز من جديد

تم نسخ الرابط