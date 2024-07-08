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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لأخذ العلم وترشيد استهلاك المياه، التقنين الكهربائي سيؤثر على التغذية بالمياه

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تلفت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عناية السادة المشتركين إلى أنه ومع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف معمل دير عمار عن انتاج الكهرباء، ومع اقتراب معمل الزهراني عن استنفاد الكميات المتوفرة من الفيول، سترتفع ساعات التقنين بشكل مضطرد، وهو ما لوحظ اثره ابتداءاً من صباح اليوم، مع انقطاع تيار الخدمات العامة الكهربائي في محطاتنا ومنشآتنا، وعليه، ستقوم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بتشغيل مولدات المحطات الكبرى التي تغذي عدداً كبيراً من المدن والبلدات والمناطق، لضمان استمرارية التغذية بالمياه، إلا أن ذلك لن يوفر الكميات اللازمة والكافية حسب المعتاد.
وتتوجه المؤسسة من جميع المشتركين والمستفيدين ضمن نطاق صلاحياتها، الى ضرورة الاقتصاد في استخدام المياه وترشيد الاستهلاك بانتظار ايجاد الحلول لأزمة الكهرباء الناتجة عن نقص الفيول، وعودة الأمور الى طبيعتها.

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