ليبرمان: صعود اليسار يعني صعود كراهية إسرائيل في العالم وأدعو اليهود بفرنسا للهجرة إلى إسرائيل

رأى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، تعليقًا على الانتخابات التشريعية في فرنسا، أنّ "صعود اليسار يعني صعود كراهية إسرائيل ومعاداة السامية في العالم وأدعو اليهود بفرنسا للهجرة إلى إسرائيل".



وكانت قد أشارت رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو، إلى أنّه خلال الأسبوعين المقبلين "سنعترف بدولة فلسطين".

وجاء ذلك تصريح عقب الكشف عن نتائج التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والتي حقق فيها تحالف اليسار المرتبة الأولى في عدد الأصوات دون تحقيق الأغلبية، حيث ذكرت أنّه "في الأسبوعين المقبلين، سنرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو، ونلغي التقاعد عند سن 64 عاما، ونعترف بدولة فلسطين".

وأمس، تصدّر تحالف اليسار النتائج في الجولة الثانية وجاء معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.