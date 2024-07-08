وفد من حزب الله زار قيادة منطقة صيدا في حركة أمل

زار وفد من حزب الله ضم مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر ومسؤول الارتباط والتنسيق في صيدا والزهراني الحاج محمد معنية قيادة منطقة صيدا في حركة أمل في مركزها في حارة صيدا حيث كان في استقبالهم مسؤول المنطقة المهندس رامي حمدان ومسؤول الاعداد والتوجيه في المنطقة الحاج علي جزيني وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع والمستجدات العامة خاصة التعاون والتنسيق بين حزب الله وحركة أمل بكل ما يختص بملف الإحياء العاشورائي للعام 1446 هجري وملف دعم ومساعدة أهلنا الذين نزحوا قسرا من قراهم بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على الجنوب.

وتوجه المجتمعون بالتحية إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشريفة مثمنين صمودهم وثباتهم منذ أكثر من تسعة أشهر ليرسموا بدمائهم وتضحياتهم بشائر النصر.