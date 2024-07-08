محمد مروان الرواس.. تفوق بـ"امتياز عال" بفرع العلوم العامة ضمن دفعة الـ2024 من خريجي ثانوية حسام الدين الحريري
حل الطالب المتفوق محمد مروان الرواس في المرتبة الأولى على صفه ضمن دفعة العام 2024 من خريجي ثانوية حسام الدين الحريري التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - فرع العلوم العامة بدرجة امتياز عال.
وخلال حفل التخرج السنوي الذي اقيم مساء الأحد في باحة الثانوية تسلم محمد شهادة التخرج ودرعاً تكريمية من ادارة الثانوية تقديراً لتفوقه .
وتلقى محمد تهنئة الادارة والزملاء والأصدقاء والأهل الذي تمنوا له المزيد من النجاح والتفوق في دراسته الجامعية .
ألف مبروك