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محمد مروان الرواس.. تفوق بـ"امتياز عال" بفرع العلوم العامة ضمن دفعة الـ2024 من خريجي ثانوية حسام الدين الحريري

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حل الطالب المتفوق محمد مروان الرواس في المرتبة الأولى على صفه ضمن دفعة العام 2024 من خريجي ثانوية حسام الدين الحريري التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - فرع العلوم العامة بدرجة امتياز عال.
وخلال حفل التخرج السنوي الذي اقيم مساء الأحد في باحة الثانوية تسلم محمد شهادة التخرج ودرعاً تكريمية من ادارة الثانوية تقديراً لتفوقه .
وتلقى محمد تهنئة الادارة والزملاء والأصدقاء والأهل الذي تمنوا له المزيد من النجاح والتفوق في دراسته الجامعية .
ألف مبروك

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