أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)

أعادت الممثلة دانييلا رحمة نشر صورتين عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الصور الرسمية التي تم نشرها يوم السبت الماضي من زفافها من الفنان السوري ناصيف زيتون مرفقة بأغنية الأخير "مبروك عليكي"، الا انها على ما يبدو حذفت "الستوري" بعد دقائق قليلة في تصرف غريب.

وكان زيتون أعلن زواجه من دانييلا في منشور له عبر حسابه على انستغرام.

ونشر مجموعة من الصور التي جمعته برحمة من حفل الزفاف الذي أقيم في الأول من تموز.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير ولافت مع المنشور وتمنوا السعادة للثنائي.

علماان الثنائب واجه العديد من الانتقادات جراء التكتم والسرية التي أحاطت بزفافهما.