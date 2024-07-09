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ازمة انقطاع الكهرباء اعادت تأرجح العمل في ادارات سرايا صيدا

صيدا اون لاين

  

تأرجح عمل الادارات الرسمية  في سرايا صيدا الحكومية اليوم بين اعتيادي وغير اعتيادي  ،مع عودة ازمة انقطاع الكهرباء وسيطرة الاجواء الحارة التي تسود المناطق اللبنانية كافة لاسيما في صيدا والجنوب ، ففي ما كانت العقارية والمساحة والمالية تسير اعمالها كالمعتاد لامتلاكهم مولدات خاصة ، والاقتصاد والزراعة الذين يرتكزان في عملهما على خط تغذية من اشتراك خاص ،لجأت المنطقة التربوية ودائرة النفوس وقسم الاستشفاء في مصلحة الصحة الى الاستعانة بخطوط تغذية من مكتب جهاز قوى الامن في السرايا لتمكينهم من اداء متطلبات المواطنين من وثائق ومعاملات استشفائية  ، اما الاشغال والصناعة والتنظيم حالهم حال المترقب ان تحل هذه المشكلة للحؤول دون توقف اداء واجبهم الوظيفي .

وادى انقطاع الكهرباء في بعض الادارات الى انعدام مياه الخدمة فيها.

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