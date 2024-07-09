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محاضر ضبط في النبطية!

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في النبطية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والمواد الغذائية ومحال اللحوم والخضر والفاكهة ومراكز ومستودعات توضيب الصعتر البلدي والبهارات والتأكد من إعلان الأسعار ، في نطاق مدينة النبطية وبلدات عدشيت والكفور وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وبلدة الخلوات قضاء حاصبيا.
وتم تسطير محضر ضبط بحق صاحب ميني ماركت في النبطية لوجود مواد غذائية ومعلبات منتهية الصلاحية معروضة في المحل، عمل المراقبون على سحبها وتلفها كما أنه تم سحب عينة صعتر بلدي من بلدة زوطر الشرقية لفحصها جرثومياً في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها.

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