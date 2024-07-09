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قواعدُ استخبارات ومقرات قيادية... فيديو "الهدهد 2"!

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نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو بعنوان "الهدهد الحلقة 2"، يتضمن مشاهد إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية.
فسبق ونشر حزب الله، مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال فلسطين المحتلة عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة، وذلك تحت عنوان: "هذا ما رجع به الهدهد"، يظهر مشاهد مفصّلة وعالية الدقة، عدداً من الأهداف الاستراتيجية والهامة لدى الجيش الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة، منها مجمع الصناعات العسكرية لشركة رافاييل، ومنطقة ميناء حيفا وما تحويه من بنك أهداف، ومحطة الكهرباء وخزانات المواد الكيميائية والنفط والمطار، وأيضاً مخازن القبة الحديدية ومنصاتها، بالإضافة إلى منطقة "الكريوت" شمالي المدينة.

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