بجرم مخدّرات... توقيف مطلوب في صور

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، في مختلف المناطق اللّبنانية.

وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى:

ش. س. (من مواليد عام ۲۰۰۲، فلسطيني)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.

بتاريخ 20-06-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة جل البحر - صور.

أودع الموقوف المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.