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حزب الله أطلق الإحياء العاشورائي بسلسلة أنشطة في صيدا والجوار

صيدا اون لاين

أطلق حزب الله في منطقة صيدا إحياءه لليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها مستضيفا عددا من العلماء والشخصيات الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها السامية وتوزع النشاط العاشورائي في مجمع الإمام المهدي(عج) في الغازية ومجمع سيد الشهداء(ع) في حارة صيدا وباحة قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوة ومجمع السيدة الزهراء(ع) في صيدا ومجمع الإمام الحسين (ع) في عنقون وباحة قاعة الإمام المهدي (عج) في كفرحتى وحسينية بلدة بنعفول كما نظم حزب الله بالتعاون مع الإخوة في حركة أمل مجالس عزاء مشتركة في بلدات عزة ، اركي ، قناريت ، زغدرايا ، زيتا ، رومين وحومين التحتا.

ونظم قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية تنوعت من حلقات اللطم وموائد الإطعام الشعبية ورفع راية الإمام الحسين (ع) والاناشيد الخاصة بالمناسبة.

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