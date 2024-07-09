مسلّحان دخلا محلًا للصَيرفة في زوق مكايل وسرقا مبلغًا ماليًا وتعديا على صاحبه

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنّ مسلحين دخلا محلًا للصيرفة في زوق مكايل- كسروان، وسرقا مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية والهاتف الخلوي لصاحب المحل.

وحاول المسلّحان أخذ مفتاح الخزنة لسرقة مبالغ مالية منها، فحصل تضارب بين صاحب المحل والسارقين، اللذين أقدما على ضربه على رأسه بأعقاب مسدسيهما فأصاباه بجروح مختلفة، وفرّا إلى جهة مجهولة.

ونقل صاحب المحل بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى "سان جون" في جونيه.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية السارقين.