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نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية: للإسراع بإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العاملب

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أعلنت الهيئة التأسيسة لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، أنه "بعد إقرار المرسوم الخاص بإعطاء سلفة مالية متعلقة بتغطية بدل المثابرة والإنتاجية للعاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان تتوجه الهيئة التأسيسة التحية والشكر الى الحكومة وتقدر عاليا الجهد الذي بذل من معالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض لاقرار هذا المرسوم
كما تتمنى من وزارة المالية الاسراع في تحويل الاموال الى حسابات المستشفيات الحكومية ليتم صرفها الى العاملين في المستشفيات الحكومية في هذه الظروف الصعبة".
وطالبت الهيئة، الحكومة، بـ"الاسراع بإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام لكي تدخل هذه الزيادات في صلب الراتب للحفاظ على ما تبقى من كادر بشري يعمل في المستشفيات الحكومية لما في ذلك مصلحة للجميع".

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