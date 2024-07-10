''مكافحة السرطان''.. ميقاتي: لِهذا الملف أولوية قصوى بالنسبة لنا!

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "المطلوب منا جميعا زيادة وعي اللبنانيين لاهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان، وضرورة اتباع نمط حياة صحي وتجنب العوامل الخطرة".

وشدد على، أن "الحكومة تولي هذا الملف اولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم ضمن خطة تأخذ في الاعتبار الامكانات المتاحة والاولويات بالنظر الى الاعباء الكثيرة المطلوبة والامكانات المحدودة".

والقى ميقاتي كلمة قال فيها: "قبل عام بالتمام إجتمعنا هنا لنعلن عن موضوعٍ يعني كل واحدٍ منا، وهو مكافحة السرطان، من خلال إطلاق الخطة الوطنية الخمسية لمحاربة السرطان 2023-2028.وها نحن هنا مجددا اليوم لاجراء المراجعة السنوية الأولى للخطة الوطنية. معروف أن مرض السرطان واحدٌ من أكبر التحديات الصحية التي نواجهها في عصرنا الحالي وأصبح سبباً رئيسياً للوفيات في كل أنحاء العالم وفي لبنان بشكل خاص".

وقال: "ما يمكننا قوله في هذا الاطار إننا شهدنا تقدمًا في علاج السرطان وزيادة في نسب الشفاء، بفضل العلاجات المبتكرة. كما أن التقنيات الحديثة في التشخيص المبكر تمكن من اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة، مما يزيد فرص العلاج الناجح".

وأضاف ميقاتي، "حكومياً، فاننا نولي هذا الملف اولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم ضمن خطة تأخذ في الاعتبار الامكانات المتاحة والاولويات بالنظر الى الاعباء الكثيرة المطلوبة والامكانات المحدودة. كما أن التعاون القائم بيننا وبين العديد من المنظمات والهيئات المعنية يساعدنا في تعزيز عمليات الاستجابة للحاجات الكثيرة في هذا الاطار".

وأردف، "إن المطلوب منا جميعا زيادة وعي اللبنانيين لاهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان، وضرورة اتباع نمط حياة صحي وتجنب العوامل الخطرة.كذلك فالمطلوب أن نعلّم الأفراد بأن لديهم قدرة كبيرة على التأثير في صحتهم والحد من احتمال الإصابة بالسرطان من خلال اتخاذ خطوات بسيطة مثل التغذية السليمة والممارسة الرياضية والامتناع عن التدخين".

وختم ميقاتي، "نتمنى للجميع دوام الصحة وأن تستطيع باذنه تعالى ان نخفض اعداد الاصابات بهذا المرض وان نتمكن من تأمين العلاجات اللازمة للجميع، ونتمنى لوزارة الصحة العامة والوزير فراس الابيض التوفيق في تنفيذ الخطة الوطنية بما يحقق عدالة في العلاجات والوصول إلى الخدمات الصحية وزيادة توعية مجتمعنا لتقليص اعداد المصابين بالمرض".