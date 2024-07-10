توقيف شخص أقدم على التحرش بقاصر في بلدة جنوبية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الأربعاء، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 01-07-2024، ورد إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى مقَدّمة من أحد المواطنين ضدّ شخصٍ يعمل في محلٍّ للحلويّات، في إحدى البلدات الجنوبيّة، بجرم التّحرّش بابنته القاصر (عمرها 13 عامًا)".

وأضاف البلاغ، "على الفور، انتقلت دوريّة من المفرزة إلى المحل، حيث يعمل المدَّعى عليه، وأحضرته إلى مركز المفرزة، وتبيّن أنّه من مواليد عام 1976، لبناني".

وتابع، "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة التّحرّش بالقاصر، وأنه قام بعرض فيديو إباحي عليها وتوجيه أحاديث إباحيّة لها".

وختم البلاغ: "أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".