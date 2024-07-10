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نقابلة المعلمين طلبت من الأساتذة العودة إلى استكمال عملية تصحيح الامتحانات الرسمية "بأسرع وقت"

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أشارت نقابة المعلمين، إلى أنّه فيما النقابة على "أحقية مطالب الأساتذة في زيادات على بدلات التصحيح التي أصبحت زهيدة جدًا، وفيما نطالب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بوجوب رفعها في قرار واضح، تقديرًا لجهود المصحّحين في هذه الفترة الصعبة، وبعد أربع سنوات، كنا حريصين فيها على تأمين جميع الاستحقاقات التربوية الرسمية بشكل طبيعي ومن دون معوقات، نطلب من الزملاء الأساتذة، أن يعودوا إلى استكمال عملية التصحيح في أسرع وقت ممكن، وإعطاء فرصة للجهود المبذولة أن تعطي ثمارها المرجوة، وبخاصّة أننا ندرك حرص الوزير الحلبي على استكمال هذا الاستحقاق من دون تأخير، كما وحرصه على حقوق المصححين وتقديره لجهودهم". 
وقالت "نرجو من وزير التربية التحرك سريعًا لمعالجة هذا الموضوع، وإصدار نتائج الامتحانات في مواعيدها المعتادة كي يتمكّن الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم والتقدم إلى امتحانات الدخول في الجامعات اللبنانية وجامعات الخارج ضمن المهل والمواعيد المحددة. وأخيرًا نطلب من الزملاء الأساتذة في المدارس الخاصة المشاركة بكثافة في عملية التصحيح تأمينًا لحسن سير هذه العملية الأساسية كواجب تربوي على جميع المعلمين في الرسمي والخاص".

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