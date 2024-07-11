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رئيس الوزراء... غادر اجتماعاً لمشاهدة المباراة

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خرج رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، من اجتماع لحزب شمال الأطلسي (الناتو) لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا.
ونشر ستارمر على حسابه الشخصي، فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنكلترا في مرمى هولندا، في نصف نهائي بطولة "يورو 2024".
وقال ستارمر: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنكلترا".
وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، إلى جانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.

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