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لبنان

بإنتظار صفقة غزَّة والتسوية الكبرى..؟

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كتب صلاح سلام في" اللواء": المؤسف فعلاً، أن مواقف الطرفين المعطل للإنتخابات الرئاسية، قد أدى، بشكل أو بآخر، إلى تعطيل فعالية اللقاءات التي عقدها سفراء الخماسية مع مختلف الأطراف السياسية، لصياغة قواسم مشتركة، تفتح الطريق أمام الإنتخابات الرئاسية، الأمر الذي يهدد بإعادة مساعي الخماسية إلى نقطة الصفر. 
وبين فشل التوصل إلى التوافق المستحيل في الداخل، وتريث الخماسية في إعادة تشغيل محركاتها، عاد الملف الرئاسي إلى رف الإنتظار مرة أخرى، ريثما تضع الحرب أوزارها في غزة، وتهدأ جبهة الجنوب، ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في بوادر «التسوية الكبرى» في المنطقة، ومآلاتها على دول الإقليم، وفي مقدمتهم لبنان، البلد المتهاوي على إيقاع الدولة الفاشلة!

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