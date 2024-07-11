الحرارة تبلغ ذروتها الخميس والجمعة... اليكم التفاصيل

تؤثر كتل حارة عادية على لبنان اليوم وغداً مصدرها المنطقة الواقعة بين شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية مع استمرار الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط، ترتفع الحرارة بشكل تدريجي وتبلغ ذروتها اليوم والجمعة لتتخطى معدلاتها الموسمية قبل ان تنخفض يومي السبت والاحد مع احتمال تساقط الرذاذ يوم الاحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : رطب وقليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة : قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٥ كم/س تنشط شمالاً في الداخل

السبت : غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٩ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٣٥ كم/س خاصة شمالاً