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لبنان

الإذاعة الإسرائيلية: القصف الأخير من لبنان أسفر عن أضرار كبيرة في بلدة الكابري في الجليل الأعلى

صيدا اون لاين

أكدت "الإذاعة الإسرائيلية" أن "القصف الأخير من لبنان أسفر عن أضرار كبيرة في بلدة الكابري في الجليل الأعلى".
وفي وقت سابق، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على القصف ‌‏المدفعي والغارات الجوية التي تطال أهلنا وقرانا الصامدة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‌‏الخميس 11-7-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، مستهدفين أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابوهم بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح".‏

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