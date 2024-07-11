صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

منوعات

رياضي لبناني لم يُهزم بعد.. وهذا ما يأمل تحقيقه غدًا

صيدا اون لاين

يأمل اللبناني عبدالله أونداش في تمديد سلسلة انتصاراته المذهلة في عروض منظمة الفنون القتالية "ون" إلى خمسة متتالية يوم الجمعة في 12 تموز.
أونداش يواجه اختباراً جدياً ضد التايلاندي المخضرم شوكبرتيشا بك ساينشاي في نزال مواي تاي ضمن فئة وزن القشة خلال عرض ONE Friday Fights 70.
وقدم المقاتل اللبناني الواعد، البالغ من العمر 22 عاماً، أداءً مذهلاً في النزالات الأربعة التي خاضها في "ون"، محرزاً انتصارين بالضربة القاضية وانتصاراً واحداً بإجماع الحكّام وواحداً بقرار منقسم.
شوكبرتيشا، الذي يكبر أونداش بعشر سنوات ويمتلك 120 انتصاراً احترافياً، سيخوض النزال أمام جمهور بلاده في ملعب "لومبيني" الشهير في العاصمة التايلاندية بانكوك.

اقرأ أيضا

تحضيرات مستقبلية للأرض والجمهور: سعد «راجع» في 2025؟

مايا نعمة ترزق بطفلتها... الصور الاولى

شقيق الوزير ونقيب خبراء المحاسبة بين المتورطين في فضيحة رشى

تعميم صورة مطلوب بجرم سرقة للتعرف عليه

توقيف شخص أقدم على التحرش بقاصر في بلدة جنوبية

الحرارة تبلغ ذروتها الخميس والجمعة... اليكم التفاصيل

تم نسخ الرابط