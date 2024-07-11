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"الجديد": تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطبيق 1701 سيتضمن بنودا تتعلق بالشق السياسي بلبنان

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افادت معلومات "الجديد"، بأن "اتصالا جرى بين النائبين فؤاد مخزومي من المعارضة وامين شري من حزب الله، وتم الاتفاق على اللقاء يوم الجمعة في 19 من الشهر الجاري".
في سياق اخر، كشفت معلومات "الجديد"، أن "المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت التي جالت بين تل أبيب وبيروت في نقاش حول تطبيق ال1701، تعمل حاليا على التحضير لتقديم احاطتها حول تطبيق القرار الى مجلس الامن على ان يصدر الامين العام تقريره وملاحظاته بناء عليها".
واشارت الى ان "تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 سيتضمن ليس فقط بنودا تتعلق بالشق الامني بل بالشق السياسي ايضا في لبنان".

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