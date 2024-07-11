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مؤسسة الحريري تنظم دورات تأهيل مهني مجانية بصيانة الهواتف والكمبيوتر وNetwork Lab وصناعة الشمع

صيدا اون لاين

أعلنت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة أن "مركز التدريب المهني والتقني للشباب" التابع لها ينظم دورات تأهيل معجلة مجانية لعمر 18 سنة وما فوق في المجالات التالية: 
* صيانة هواتف ذكية - مستوى مبتدئ ومتمرس:
تمكن المتدرب من جميع مهارات كشف مشاكل الهواتف الخليوية وكيفية صيانتها من خلال تدريب نظري وتطبيقي باستخدام أحدث المعدات ليصبح محترفاً فيها . 
* صيانة كمبيوتر: 
فك وتركيب كمبيوتر ولابتوب  (Hardware، تحميل برامج  (Software)، صيانة شبكات محلية  (LAN).
* Network Lab :
يوفر هذا التدريب الفرصة للمتدرب لسد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيقية وحل المشاكل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في سيناريوهات سوق العمل بشهادة CISCO المعترف بها في 150 دولة. 
*صناعة الشمع : 
مهارات تطبيقية ومعرفية حول جوانب الإنتاج الشمعي بما في ذلك المواد الأساسية، وتقنيات التصنيع والسلامة والتسويق.
ودعت مؤسسة الحريري الراغبين في التسجيل في دورتي "صيانة الهواتف وصيانة الكمبيوتر" للحضور الى مركز المجتمع المحلي التابع للمؤسسة في تعمير عين الحلوة، 
والراغبين في التسجيل في دورتي "صناعة الشمع وNetwork Lab  " للحضور الى مركز التدريب المهني والتقني للشباب - مجمع الحاج بهاء الدين الحريري الإنمائي – الدكرمان- صيدا، 
مصطحبين معهم صورة عن الهوية وصور شمسية.
 وذلك من الإثنين حتى الخميس من الساعة  9:00 صباحاً حتى 2:00 بعد الظهر . 
وللإستفسار وللمزيد من المعلومات الإتصال على رقم الهاتف: 07728749

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