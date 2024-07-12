انخفاض الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل... وحذار الرياح النشطة وارتفاع موج البحر شمالاً!

تؤثر كتل حارة عادية على لبنان اليوم مع استمرار الحرارة فوق معدلاتها بقليل مع بقاء الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط. تنخفض الحرارة يوم غد السبت والاحد خصوصاً جبلاً مع احتمال تساقط الرذاذ (الاحد) لتعاود الارتفاع مطلع الاسبوع المقبل ولعدة ايام.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : رطب وقليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت : غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠ كم/س خاصة شمالاً وفي الداخل وعلى الجبال، تنبيه من ارتفاع موج البحر شمالا !

الاحد : غائم جزئياً مع تشكل ضباب احتمال تساقط مطر خفيف محلي او رذاذ خاصة جنوب البلاد والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٥ كم، تنشط شمالاً وفي الداخل، تنبيه من ارتفاع موج البحر شمالا !