شرطي يطلق النار على لاعب خلال مباراة (فيديو وصور)

أطلق شرطي النار على رامون سوزا حارس مرمى غريميو أنابوليس البرازيلي بعد شجار بين لاعبي فريقه وسنترو أويستي خلال المباراة، فيما أكدت الشرطة العسكرية في ولاية غوياس فتحها تحقيقاً في الواقعة.

وانتشرت مقاطع مرئية لشجار لاعبي الفريقين على خط التماس قبل أن يتدخل أحد رجل الشرطة ويطلق النار على فخذ الحارس سوزا، والذي تم نقله إلى المستشفى مباشرة بفضل سيارة الإسعاف المتواجدة في الموقع.

وطالب نادي غريميو أنابوليس عبر بيان رسمي بمعاقبة الشرطي المسؤول، وأضاف: هذا عمل إجرامي من الشخص المسؤول عن حماية وسلامة الأشخاص المتواجدين في ملعب جوناس دوارتي.

ونقلت صحيفة "غلوبو" البرازيلية الشهيرة بيان الشرطة العسكرية في ولاية غوياس والذي أكدت فيه فتح تحقيق مباشر حول الوقائع التي حدثت,

وأضافت، نحن ملتزمون بالامتثال للقانون ولن نتغاضى عن أي سلوك سيئ يمارسه أحد المنسوبين.

🇧🇷 | Escándalo en el fútbol de Brasil: un policía le disparó a un jugador.



El portero del Gremio Anápolis, Ramón Souza, resultó herido en una pierna luego de que un policía le dispara una bala de goma tras el partido de fútbol contra Central-oeste, en la Segunda División. pic.twitter.com/XrhyK2Sep1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 11, 2024