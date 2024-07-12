مؤسسة الحريري اختتمت برنامج "السفراء الخضر" بـ"رالي" بيئي وزيارات استكشافية لمعمل بقسطا وحرش بكاسين

اختتمت "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" برنامج "السفراء الخضر" في مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار للعام الدراسي ( 2023 – 2024 ) بتنظيم "رالي أندية السفراء الخضر 2024"، والذي شارك فيه على مدى يومين تسع أندية من مدارس الشبكة الرسمية منها والخاصة. ويأتي هذا الرالي ضمن برامج أكاديمية التواصل والقيادة (OLA) التابعة للمؤسسة.

شارك في الرالي البيئي 85 طالباً وطالبة من أندية السفراء الخضر في المدارس التسع وهدف لتعزيز مساحات تبادل المعرفة بين الأندية البيئية في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار وتعزيز ثقافة التعبير والإستكشاف في مجالات الاقتصاد الدائري والعمل المناخي ودبلوماسية المناخ، وذلك تحضيراً لإشراك الأندية في النشاط البيئي لأكاديمية (OLA) في العام الدراسي القادم ( 2024 – 2025 ).

اليوم الأول

وانطلقت فعاليات الرالي في اليوم الأول في قاعة مسرح ثانوية رفيق الحريري تحت عنوان "مسيرة السفراء الخضر نحو ديبلوماسية المناخ" وتخللها عروض للطلاب حول إنجازات أنديتهم البيئية من مشاريع وانشطة خلال السنة الدراسية حيث تم التصويت عليها من قبل اللجنة المنظمة والمعلمات .

كما تضمن اليوم الأول ورشة تفاعلية حول الإقتصاد الدائري مع الخبير الاستشاري لدى مؤسسة الحريري المهندس رالف صبيح وتمارين تخطيط لإقتصاد دائري يومي واسبوعي ضمن المدارس، وورشة تدريبية تفاعلية على دبلوماسية المناخ مع مدير البحث والتطوير في المؤسسة المهندس محمد الحريري.

اليوم الثاني

وخصص اليوم الثاني للتدريب التطبيقي والاستكشافي من خلال محاكاة لحلقات النقاش وتدريب على مهارات التفاوض وزيارات ميدانية استكشافية لمعمل بقسطا للإقتصاد الدائري (الفرز من المصدر) ولحرش الصنوبر في بكاسين.

واختتم "الرالي" البيئي في ثانوية رفيق الحريري بحفل الإعلان عن الفرق البيئية الفائزة في الرالي وتكريم أندية "السفراء الخضر" المشاركة، وذلك بحضور رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري ومديري المدارس المشاركة وأنديتها البيئية.

محمد الحريري

استهل الحفل بعرض من المهندس محمد الحريري عن مراحل إطلاق أكاديمية (OLA) الخضراء وبرنامج أندية السفراء الخضر في المدارس التسع في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار خلال العام الدراسي 2023 – 2024، فاستعرض أهداف هذه الأندية، وهي تعزيز وتوحيد الوعي البيئي بشكل علمي مهني وتطوير قيادات طلابية في المدارس لتقوم بمبادرات بيئية على صعيد المدينة، وترجمة النظريات البيئية بآليات عمل وتعميم السلوكيات الصديقة للبيئة. وتضمنت مسارات البرنامج مع الشبكة المدرسية:

1. التدريب على تغير المناخ والإقتصاد الدائري وكيفية الحد من الإحتباس الحراري، ووضع خطط العمل ومهارات التواصل والقيادة.

2. الإستكشاف الميداني العلمي عبر الجولات الاستطلاعية والزيارات الميدانية .

3. المشاركة العامة لإتاحة الفرصة لكل للطلاب في المشاركة في البرامج والأنشطة البيئية في لبنان وصيدا لتبادل المعرفة والإطلاع على آليات صنع القرار.

4. التخطيط والمبادرة، حيث عمل كل نادٍ على وضع خطة عمل لنشاطاته المدرسية من تخضير وزيادة المساحات الخضراء والتوعية حول الفرز من المصدر وإعادة التدوير وغيرها، وقامت المؤسسة بتقديم الدعم للأندية لتطبيق خطط عملها خلال العام الدراسي المنصرم.

بهية الحريري

وتحدثت رئيسة المؤسسة السيدة بهية الحريري فهنأت المدارس التسع التي شاركت في الرالي من خلال أندية السفراء الخضر، معربة عن فخرها الكبير بالوعي والإهتمام الذي أبداه الطلاب المشاركون بموضوعي تغير المناخ والاقتصاد الدائري والعمل الذي قاموا به من خلال مقاربتهم لمشكلات بيئية وطرحهم لحلول لها خلال العام الدراسي المنصرم. وقالت: "لكن الأهم ان نوسع الدائرة بحيث لا تقتصر على 9 مدارس فقط أو أن يبقى العمل داخل المدارس بل يجب ان يتحول هذا الأمر الى نمط حياة في المدرسة والبيت وفي المحيط وفي المنطقة".

وأضافت :"نحن اليوم نطوي صفحة مسار "العمل من أجل المناخ" من هذه الأندية البيئية التي عملتم كل السنة فيها ، لنفتح صفحة جديدة ومساراً جديداً حول "دبلوماسية المناخ"، والتي ستكون عنوان عمل هذه الأندية للعام الدراسي ( 2024 -2025 ). لكن أيضا سنعمل على توسيع قاعدة السفراء الخضر في بقية المدارس على امتداد الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، وطموحنا أن يعم هذا الأمر على مستوى كل لبنان وليس فقط في صيدا لأننا عندما نساهم في حماية بيئة الكوكب، فإننا نحمي بالدرجة الأولى بيئة بلدنا الذي تميز بإسم "لبنان الأخضر".. مبروك لكم هذا الإنجاز الذي حققتموه والإنطلاقة الجديدة".

مروة أبو عاصي

وكان عرض من مسؤولة البرنامج البيئي في مؤسسة الحريري والمشرفة على تنظيم الرالي السيدة مروة أبو عاصي حول أهداف وفعاليات ومخرجات "الرالي البيئي"، فقالت إنه" هدف لتشارك الطلاب المعرفة البيئية وتعزيز ثقافة التعبير وتعزيز مهارات الإقتصاد الدائري والتحضير لبرنامج دبلوماسية المناخ مع الطلاب أنفسهم. كما جرى عرض فيلم فيديو عن المشاريع والأنشطة البيئية التي قامت بها الأندية البيئية خلال العام الدراسي .

ثم أعلنت أبو عاصي أسماء المدارس التي فازت أنديتها البيئية في "الرالي" ففازت ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية بالمرتبة الأولى، وثانوية حسام الدين الحريري بالمرتبة الثانية، وثانوية مصطفى الزعتري الرسمية بالمرتبة الثالثة، حيث قامت السيدة الحريري بمشاركة مديرة كل مدرسة بتسليم الجائزة لمنسق وأعضاء النادي البيئي فيها، وهي عبارة عن درع تكريمي لشعار أكاديمية التواصل والقيادة – OLA" مصنوع من مواد معاد تدويرها تطبيقا لمبدأ الإقتصاد الدائري.

كما وزّع " باسبور" بيئي صادر عن الأكاديمية على المشاركين بالرالي من المدارس التسع "مدرسة انجيليك صليبا الرسمية، ثانوية حكمت صباغ الرسمية، المدرسة العمانية النموذجة الرسمية، المدرسة اللبنانية الكويتية الرسمية، ثانوية رفيق الحريري، ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري، ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية، ثانوية حسام الدين الحريري، وثانوية مصطفى الزعتري" ، وذلك إيذاناً بإنطلاق "برنامج دبلوماسية المناخ " الذي سيكون عنوان عمل الأندية البيئية المدرسية القائمة خلال العام الدراسي المقبل.