لاعبة من أصول لبنانية يلمع نجمها في الملاعب الأوروبية!

اتفق نادي تينداستول الأيسلندي مع اللاعبة الإسبانية لورا شحرور ذات الأصول اللبنانية، للعب مع فريق كرة السلة للسيدات درجة أولى الموسم المقبل.

وفي السياق، علّق مدرب الفريق الأيسلندي، الإسباني إسرائيل مارتن قائلًا: "لورا هي بالضبط ما كنا نبحث عنه، إنها تناسب الدور الذي كنا نتطلع إلى إشغاله بشكل مثالي".

وأضاف، "إنها مدافعة متعددة الاستخدامات وتتمتع بقدرة جيدة على التسجيل، كما وتتمتع بخبرة في الدوري الإسباني الممتاز وأيضًا في الدوري السويسري".

وختم مارتن بالقول: "إنني أتشوق حقًا لرؤيتها معنا الموسم المقبل".

ويذكر أنَّ لورا ابنة الـ 29 عاما والبالغ طولها متر و72 سم احترفت في سويسرا واسبانيا وايطاليا، كما لعبت سابقًا مع ناديي بيروت وهومنتمن، ولاتزال على علاقة مع العديد من اللاعبات والمدربين اللبنانيين.