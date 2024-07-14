ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب

أعرب زعماء العالم عن صدمتهم جراء إصابة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب خلال محاولة اغتيال أثناء تجمع انتخابي.

وفي ما يلي أبرز ردود الفعل:

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع انتخابي لترامب. وأضاف: "لا مكان لهذا النوع من العنف في أميركا، يجب علينا أن نتحد، بصفتنا أمة، لإدانته".

وتحدثت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "عمل بغيض" وقالت إنها "مرتاحة لأن ترامب لم يصب بجروح خطرة".

من جهته، قال الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي باراك أوباما إنه "لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا". وكتب أوباما على "اكس": "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بجروح بالغة وأن نستغل هذه اللحظة لتجديد التزامنا بإظهار التحضر والاحترام في السياسة".

وقال السناتور الجمهوري جي دي فانس، أحد المرشحين المحتملين على البطاقة الانتخابية لترامب، إن "الأمر لا يتعلق اليوم بمجرد حدث منعزل. الفرضية الأساسية لحملة بايدن هي أن الرئيس دونالد ترامب فاشي استبدادي يجب إيقافه بأي ثمن. وقد أدى هذا الخطاب مباشرة إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب".

كذلك، شكرت ابنة دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، "جهاز الخدمة السرية وجميع أفراد الأمن الآخرين"، وقالت "أشكركم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين".

وقال الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش إنه "مرتاح لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته".

وقال الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون إن "لا مكان للعنف في أميركا".

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن العنف السياسي "غير مقبول أبدا" بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب ترودو على "اكس": "أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمع ومع جميع الأميركيين".

وألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باللوم على "اليسار الدولي" بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب. وكتب الرئيس الشعبوي على "اكس": "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المتخلفة والاستبدادية".

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن إطلاق النار "يجب أن يدان بشدة من جانب جميع المدافعين عن الديمقراطية والحوار السياسي".

كما دانت حكومة كوستاريكا الهجوم، وقالت إنها تتابع المستجدات المتعلقة بـ"هذا العمل غير المقبول".

وأعرب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش عن "إدانته المطلقة" لإطلاق النار، قائلا "إن العنف يشكل تهديدا للديمقراطيات ويضعف حياتنا معا، ويجب علينا جميعا رفضه".

في بوليفيا، قال الرئيس لويس آرسي: "رغم خلافاتنا الأيديولوجية والسياسية العميقة، يجب على الجميع دائما رفض العنف، أيا يكن مصدره".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "روع من جراء المشاهد الصادمة" لإطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي. وكتب ستارمر على منصة إكس "العنف السياسي، بأي شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قال إن "أفكاره وصلواته" مع ترامب. وكتب على "اكس": "أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المظلمة".

كما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنها "تتابع بقلق" الأخبار الواردة من ولاية بنسيلفانيا وتمنت لترامب الشفاء العاجل. وأملت الزعيمة اليمينية في أن "يسود الحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابية".

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن معارضته العنف السياسي بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب كيشيدا على إكس "يجب أن نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إطلاق النار بأنه حدث "مثير للقلق والمواجهة"، معربا عن ارتياحه لسلامة ترامب. وقال "لا مكان للعنف في العملية الديمقراطية".

وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس لوكسون: "لا ينبغي لأي دولة أن تواجه مثل هذا العنف السياسي".

كذلك، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "قلقه العميق" إزاء الهجوم الذي استهدف ترامب. وقال: "ندين الواقعة بشدة. لا مكان للعنف في السياسة والديمقراطيات. أتمنى له الشفاء العاجل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وزوجته سارة: "صدمنا بالهجوم الواضح على الرئيس دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا". وكتب على "اكس": "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".