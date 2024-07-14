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رياضة

فادي الخطيب حاضر... بداية قوية للبنان في بطولة غرب آسيا!

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سحق منتخب لبنان في كرة السلة للرجال منتخب فلسطين الشقيق بنتيجة 109-62 وذلك ضمن دور المجموعات من بطولة غرب آسيا ما دون الـ 18 عامًا والتي تقام في العراق حتى 15 تموز الجاري.
وجاءت نتيجة الأرباع كالآتي: (23-9)(53-36)-(78-40)و(109-62).
سيطر المنتخب اللبناني على خصمه سيطرة مطلقة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، حيث لم يتمكن المنتخب الفلسطيني من التعادل أو حتى التقدّم خلال المباراة.
وتألق خلال اللقاء، اللاعب هادي فادي الخطيب الذي سجّل 18 نقطة، 7 Rebounds، و5 تمريرات حاسمة، الكابتن أنطوني نابا، سجّل 17 نقطة، 7 Rebounds ,و4 Assists.
ومع هذا الفوز يتصدّر لبنان المجموعة لتتجه بذلك الأنظار إلى مباراة المواجهة مع المنتخب الأردني يوم غد السبت 13 تموز الساعة 8:00 مساءً بتوقيت بيروت، والتي ستحسم مركز الصدارة.
ويشار إلى أن أسطورة كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب قد فاجئ ابنه هادي في حضوره إلى العراق لمتابعة المباراة، وأحرز في نهاية اللقاء اللاعب هادي الخطيب جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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