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بعد تحديد هويته... اليكم صورة لمن حاول اغتيال ترامب "قتيلاً"

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بعد ساعات من محاولة الاغتيال، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأحد، تحديد هوية الشخص الذي أطلق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا.
وقال المسؤول في مكتب "إف بي آي"، كيفن روجيك، خلال مؤتمر صحافي، إن ما حدث كان "محاولة اغتيال".
كما أضاف أن مطلق النار على ترامب هو توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاماً، مؤكداً أنه لقي حتفه في الحادث.
من جانبها، نقلت قناة "إيه بي سي 7"، عن مسؤولين قولهم، إنه جرى اختبار الحمض النووي والتأكد من هوية المشتبه به، لأنه لم تكن بحوزته بطاقة هوية.
واتضح أن الفاعل من مواليد 2003، وكان مسجلا في الحزب الجمهوري.
كذلك أرفقت الصور بصورة الملف الانتخابي لمطلق النار على ترمب.
وقد نشر الفاعل مقطع فيديو قبل تنفيذه إطلاق النار في التجمّع الانتخابي في بنسلفانيا أمس السبت، قال فيه: "اسمي توماس ماثيو كروكس.. أنا أكره الجمهوريين وأكره ترامب".
وأوضحت مصادر أميركية أن الفاعل يبلغ من العمر 20 عاماً، ويبدو أنّه أُصيب برصاصة في رأسه بعد حادثة إطلاق النار، أودت بحياته، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.
يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) كان حدد هوية مطلق النار على ترامب على أنه توماس ماثيو كروكس البالغ 20 عاما من ولاية بنسلفانيا، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأحد.
وجاء في بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي أوردته محطتا "أن بي سي" و "سي بي أس"، "حدد أف بي آي توماس ماثيو كروكس 20 عاما من بيثيل بارك في بنسيلفانيا على أنه الشخص الضالع في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 تموز في باتلر في بنسيلفانيا".
إلى ذلك، غادرت طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنسلفانيا بعد خروجه من المستشفى سالماً عقب محاولة اغتياله، ووصلت مطار "نيوآرك" حيث سيتوجه إلى منتجعه الصيفي في نيوجيرسي.
وأكدت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أنها لن تلغي مؤتمرها الانتخابي في ميلووكي، حيث من المتوقع إعلان ترامب كمرشح للرئاسة في انتخابات نوفمبر، مشددة على أن ترامب سيحضر المؤتمر.

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