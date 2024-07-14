تسجيل صوتي... كشف تفاصيل لحظة استهداف ترمب

عقب محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس السبت، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، كشفت شبكة CNN الأميركية عن محتوى تسجيل صوتي وثق تفاصيل ما حدث بالمنصة.

وتفاصيل المحادثات التي دارت وقائعها في دقيقة و21 ثانية، بدأت في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة و33 ثانية بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، عند بدء إطلاق النار.

ويكشف محتوى التسجيل تفاصيل المشهد، والمحادثات التي جرت بين أفراد الخدمة السرية المكلفين بحماية ترمب كما يلي:

18:11:33: إطلاق النار على الرئيس السابق المرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة.

18.11:34: ترمب يلمس الجانب الأيمن من وجهه.

18:11:35: عميل من الخدمة السرية: انبطح أرضاً.. انبطح أرضاً.. انبطح أرضاً.

في هذه الأثناء يسمع المزيد من الطلقات النارية بينما كان ترمب يحاط بعملاء الخدمة السرية.

18:11:41: عميلة من الخدمة السرية: ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إلى أين نذهب؟ (بينما يصرخ رجل في نفس الوقت لكن كلامه غير واضح).

18:11.50: طلقة نارية وصراخ امرأة.

18:11:58: عميل ثان (رقم 2): اذهب نحو الاحتياطي. (تشير كلمة "الاحتياطي" إلى سيارة احتياطية مجهزة لنقل ترمب).

18:12:00: عميل ثالث (رقم 3): انتقل إلى الاحتياطي، انتظر.. انتظر.. عندما تكون جاهزا. 18:12:01: عميل رقم 2: جاهزة.

18:12:02: عميل رقم 3: تحرك.

18:12:03: عميل رقم 3: قُم.

18:12:03: عميل رقم 3: تحرك.

18:12:04: عميل رقم 4: اذهب اذهب اذهب.

18:12:06: عميل رقم 2: هاوكي هنا. ("هاوكي" هو الاسم الرمزي لفريق الهجوم المضاد).

18:12:09: عميل رقم 4: السيارة الاحتياطية جاهزة. الاحتياطية جاهزة.

18:12:10: عميل رقم 2: هل أنتم جاهزون؟

18:12:16-21: عملاء: مطلق النار سقط أرضا.. مطلق النار سقط.. هل نحن في وضع جيد للتحرك؟

18:12:21: عميل: مطلق النار سقط. نحن في وضع جيد للتحرك.

18:12:22: عميلة: هل المكان خال من إطلاق النار للتحرك؟

18:12:23: عملاء: نحن جيدون. المكان خال. المكان خال. المكان خال.

18:12:23: عميل: دعونا نتحرك. دعونا نتحرك.

عملاء يبدأون في الوقوف ورفع ترمب.

18:12:33: ترمب: دعوني أحضر حذائي، دعوني أحضر حذائي.

18:12:35: عميل رقم 2: لقد أمسكت بك يا سيدي، لقد أمسكت بك يا سيدي.

18:12:36: ترمب: دعني أرتدي حذائي.

18:12:37: عميل آخر: انتظر، رأسك ملطخ بالدماء.

18:12:39: عميل رقم 2: سيدي، علينا أن نتحرك نحو السيارة ياسيدي.

18:12:42: ترمب: دعني أحضر حذائي.

18:12:43: عميلة: حسنا.

18:12:47: ترمب: "انتظري. انتظري. انتظري".

ثم يلوح ترمب بقبضته بيده للحشد ويطلق كلمة: "قتال" 3 مرات، وهو ما قُوبل بهتافات من قبل الجمهور فيما كان بعض الحاضرين يصورون ما يحدث بالهواتف المحمولة.

18:12:54: عميل: علينا أن نتحرك. علينا أن نتحرك.

وبدأ فريق الخدمة السرية بإبعاد ترمب عن المنصة والاتجاه نحو السيارات، بينما كان الجمهور يهتف: الولايات المتحدة الأميركية. الولايات المتحدة الأميركية. الولايات المتحدة الأميركية.

وأصابت رصاصة أذن ترمب خلال التجمع، السبت، في ولاية بنسلفانيا، في هجوم يجري التحقيق فيه حاليا باعتباره محاولة اغتيال لمرشح الحزب الجمهوري، بينما قتل أحد المشاركين في التجمع.

وبعد ساعات من الهجوم، أكد ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وعدم السماح للشر بأن ينتصر"، مؤكداً أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ الاثنين في ميلووكي في ولاية ويسكونسن.