الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط فيما تستمر الرياح نشطة شمالا مع ارتفاع موج البحر اليوم وغدا خصوصا في الشمال.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٢ درجة ساحلا، وبين ١٩ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب

- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٥٥ كم/س خصوصا في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (خصوصا في الشمال) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، وبين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.